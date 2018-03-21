Ünye'de 'Bağımlılıkla Mücadele' Konuşuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Türkiye'de birçok kanunda anayasa kanunların verdiği yetkiye dayanarak emniyetinden, jandarmasına, sağlığından, tarımına, gümrük ticaretinden, milli eğitimine, gençlik sporundan bütün birimlerine aslında üzerine vazife olarak verilmiş parçalı olarak yetkiler var. Tabii ki önleyici tedbirlerin yanında, bu işe bulaşmış olanların tedavi ve cezalandırılması, arzın önlenmesi ile ilgili olarak da bağımsız yargımız bu konuda zaten kanunların verdiği yetkiyi kullanan kurumumuz. Bizler bir şeyler yapmak çabası içerisindeyiz. Ünye'de oluşan bu duyarlılık ve bilinci ile birlikteliği ben takdirle karşılıyorum. Bizler büyük resmi görerek herkes, her kurum üzerine düşen sorumluluğu, ülkenin durumunu ve ülkenin durumunu tespit ettiğimiz gibi, ilçemizdeki durumları öğrenciler, gençler, emniyet, jandarma, milli eğitim ile tespit ederek daha sonra yapılması gerekenleri tecrübe edilmiş ve bilimsel yöntemlerle uluslararası kabul gören usullerle yönetirsek hem kurumsallaşmış oluruz" dedi.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, bağımlılığın herkesin kapısında olan bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, "Emniyet müdürlüğümüz, savcılığımız bu işin içinde daha fazla görünüyor ama bu işin oluşumu aşamasında hepimiz olduğumuz yerde bu işle ilgiliyiz. Her şeyden önce anne babalar olarak hepimizin kapısındaki bir tehlike bu. Bize belediye olarak yansıyan tarafında daha çok bir takım metruk binalarla alakalı şikayetler geliyor, onların bertaraf edilmesiyle alakalı tedbirler alıyoruz. Parkların güzelleştirilmesi, spor yapabilmeleri için fiziki mekanlar oluşturulması noktasında çalışmalarımız var. Hepimiz olduğumuz yerde insana dokunmakla bunu çözebiliriz" diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Jandarma Kıdemli Üsteğmen Esat Can Öztürk, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, Ünye Sakatlar Derneği Şubesi Başkanı Arslan Güdek katıldı. - ORDU