Ünye'de baca yangını Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çamurlu Mahallesi Gemicioğlu Sokak'ta, S.O'ya ait 2 katlı binanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA