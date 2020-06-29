Ünye'de atık pet şişelerinden kuş yemliği yaptılar
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Ünye'de atık pet şişelerinden kuş yemliği yaptılar

Türk Kızılay Ünye Şubesi gönüllü gençleri, kuşlar için atık pet şişelerinden yemlik yaparak ağaçlara yerleştirdi.

Ünye'de atık pet şişelerinden kuş yemliği yaptılar
29.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:56

Türk Kızılay Ünye Şubesi gönüllü gençleri, kuşlar için atık pet şişelerinden yemlik yaparak ağaçlara yerleştirdi.

Gençler, doğada yem bulmakta zorlanan kuşlar için atık pet şişelerinden 20 kuş yemliği yaptı. Yemlikler, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı ve sahildeki ağaçlara yerleştirildi.

Türk Kızılay Ünye Şubesi İdari İşler Sorumlusu Mustafa Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm pet şişelerini hem geri kazandırmak hem de doğada yem bulmakta zorlanan kuşların ihtiyacını karşılamak üzere bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Dalgıç, Kızılay gençleri olarak proje yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Pet şişelerin sokağa atıldığını ve çevreye zarar verdiğini gördük. Bunları boyayıp birleştirerek farkındalık yaratmak istedik. Sessiz dostlarımız için 20 kuş yemliği yaptık. Yaptığımız kuş yemliklerimizi ağaçlara astık. Projelerimiz devam edecek. Kızılay gençlerle var. Gençler her zaman hızlı, dinamik ve çalışkan." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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