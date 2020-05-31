Ünye'de 65 yaş üstü vatandaşlar parklara ve sahile akın etti
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Ünye'de 65 yaş üstü vatandaşlar parklara ve sahile akın etti

Ünye'de 65 yaş üstü vatandaşlar parklara ve sahile akın etti Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı çıktı.

31.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:46

Ünye'de 65 yaş üstü vatandaşlar parklara ve sahile akın etti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı çıktı.

Saat 14.00'te başlayan sokağa çıkma izni olan vatandaşlar yine park, meydan, bahçe ve gezi yollarını tercih etti. Geçen hafta yine Ünye'de Cumhuriyet Meydanı, sahil şeridi, oyun parkları ve bahçeleri tercih eden vatandaşlar yakınlarıyla sohbete ederek temiz havanın tadını çıkardı.

Eşi İhsan Saltık ile beraber sokağa çıkma sınırlandırılmasının kaldırılmasının ardından Ünye iskelesinde dinlenen Akgül Saltık," Ben bu yapılan uygulamadan gayen memnunum. Çünkü devletimiz doğrusunu yapıyor. Eğer bu gibi önlemler alınmasaydı hastalıklar çoğalırdı. Evde zaten genellikle iş yaptığımız için canımızda sıkılmıyor" dedi.

"Dünyada Türkiye Cumhuriyeti gibi insanlarına bakan bir devlet yok"

Sokağa çıkma sınırlandırılmasının kalkmasının ardından ailesiyle beraber iskelede kendisini dinlenmeye veren 77 yaşındaki Yaşar Kurmuş," Devletimiz bu uygulamayı çok güzel yerinde yapıyor. Yalnız bu hastalıkla dalga geçenler bu gün bu hastalığın daha çok yayılmasına sebep oluyorlar. Devletimiz bir kural ve kanun söylüyorsa bizlerinde bunlara riayet etmesi lazım. Üç tane kızım var ve evde eşimler beraber beş kişiyiz. Genel olarak evde bilgisayar ve televizyona bakarak vakit geçiririm. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye Cumhuriyeti gibi insanlara bakan bir devlet yok zaten" diye konuştu.

Ünye'de 65 yaş üstü vatandaşlar parklara ve sahile akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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