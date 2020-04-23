Ünye'de 23 Nisan coşkusu balkonlara taşındı Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde kutladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde kutladı.

Binalar ve balkonların balonlar ve bayraklarla süslendiği ilçede, Atatürk Mahallesi'ndeki apartman sakinlerinden Katibe ve Sametcan Sarıkahraman çiftinin oğlu Rüzgar, balkonda şiirler okudu.

Minik Rüzgarı alkışlarla destekleyen apartman sakinleri, hep birlikte İzmir Marşı'nı okuyup Türk bayraklarını sallayarak 23 Nisan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Ailesinin de yardımıyla evinin balkonunu süsleyen Merkez İlkokulu öğrencisi Turgay Çiçek ise balkonda Türk bayrağını dalgalandırıp Ünye Belediyesi anons sisteminden okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İlçenin çeşitli noktalarında vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonlarından kutladı.

Kaynak: AA