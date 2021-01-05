Ünye Belediyesinden öğrencilere 300 tablet desteği
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Ünye Belediyesinden öğrencilere 300 tablet desteği

05.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:24
Ünye Belediyesinden öğrencilere 300 tablet desteği

Ünye Belediyesince, ilçede ihtiyacı olan 300 öğrenciye tablet hediye edileceği bildirildi.

Ünye Belediyesince, ilçede ihtiyacı olan 300 öğrenciye tablet hediye edileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere 300 tablet desteği yapılacağını belirtti.

Tavlı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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