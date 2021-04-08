Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor
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Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, yaz mevsimi öncesi ilçede genel bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Ünye Belediyesi, yaz mevsimi öncesi ilçede genel bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ünye Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklar, kaldırımlar ve yeşil alanlarda tırpan, temizlik, bakım ve onarım çalışması yaparak ilçeyi yaz mevsimine hazırlıyor. Belediye tarafından şehrin dört bir yanında, yaklaşan Ramazan ayı ve yaz öncesi başlatılan temizlik, bakım onarım ve tırpan seferberliği devam ediyor. Çalışmalar, bazı mahallelerde tamamlanırken, bazı mahallelerde ise sürüyor. Belediyenin Park ve Bahçe İşleri, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışma ilerleyen günlerde de devam edecek.

Çalışmaların sürdüğü ilçede ayrıca, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi tüm camilerde ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak camileri ramazan ayına hazır hale getirdi. Çevre temizliğinde etkin olunması ve çevre duyarlılığının artırılmasının da hedeflendiği çalışmalar için vatandaşlar, Ünye Belediyesi'ne ve çalışma yapan ekiplere teşekkür ettiler. - ORDU

Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor
Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor
Ünye Belediyesi yaza hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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