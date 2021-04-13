Ünye Belediyesi'nden 3 bin kişilik iftar yemeği
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Ünye Belediyesi'nden 3 bin kişilik iftar yemeği

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Ünye Belediyesi'nden 3 bin kişilik iftar yemeği

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından, yardıma muhtaç 3 bin kişiye Ramazan ayı boyunca iftar yemeği ulaştırılacak.

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Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından, yardıma muhtaç 3 bin kişiye Ramazan ayı boyunca iftar yemeği ulaştırılacak.

Ünye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını tek tek ziyaret ederek iftar sofralarına her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekler, belediye tarafından oluşturulan ekiplerce vatandaşlara ulaştırılacak. Ünye Belediyesi ayrıca, ramazan ayı dolayısıyla 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda kolisi yardımında bulunacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini ve hiçbir vatandaşın Ramazan ayında mağdur edilmeyeceğini söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da iftar çadırlarının kurulamadığını belirten Şahin, "Belediye olarak bu mübarek ayın feyzi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği vereceğiz. Yemeğimiz hazırlanmaya başladı ve ramazan ayının ilk iftarı olan bu akşamdan itibaren önceden belirlediğimiz muhtaç vatandaşlarımız, ekiplerimiz tarafından tek tek ziyaret edilerek yemekler evlerine ulaştırılacak ve iftar sofralarında yerini alacak. Yaptığımız çalışmayla 3 bin vatandaşımıza yemek ulaştıracağız. Talep arttıkça sayıyı artıracağız. Yine ayrıca ihtiyaç sahibi 3 bin vatandaşımıza gıda kolisi yardımı yapacağız. Yemek dağıtımını Ünye Kaymakamlığımız ve hayırsever iş insanlarımız ile birlikte yürütmekteyiz. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Ünye Belediyesi'nden 3 bin kişilik iftar yemeği
Ünye Belediyesi'nden 3 bin kişilik iftar yemeği
Ünye Belediyesi'nden 3 bin kişilik iftar yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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