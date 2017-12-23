Ünye Belediyesi 'Karadeniz'in en yeşil ofisi'



ORDU - Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanımına bağlı olarak kurtarılan ağaç sayısında Karadeniz Bölgesi birincisi olan Ünye Belediyesi'ne "En Yeşil Ofis" plaketi verildi.

CBK Soft Yazılış A.Ş Genel Müdürü Salih Kanlı ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever enVİSİON tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Belediyeler kategorisinde Karadeniz bölgesinin "En Yeşil Ofisi" seçilen Ünye Belediyesini ziyaret ederek Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a "En Yeşil Ofis" plaketini takdim ettiler.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, uygulama ile çevreyi korumanın yanı sıra zaman ve maliyet tasarrufu sağlandığı kaydetti. Başkan Çamyar, "1 Nisan 2015 tarihinden kullanmaya başlamış olduğumuz Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile belgeleri elektronik ortamda imzalamaya başlamış olmamızla birlikte şu ana kadar 91 ağacın kesilmesinin önüne geçmiş olduk. Bu çerçevede 91 ağacın üretiminde kullanılan 450 ton su, 25 ton karbon monoksit ile 2 ton atığın da önüne geçmiş olduk. Karadeniz bölgesinde sistemin en iyi şekilde kullanan bu vesile ile aynı zamanda insan hatalarını da ortadan kaldıran ve hizmet sürecini hızlandıran, 3,5 milyon evrakı içerisinde barındıran aynı zamanda anlık 500 evrakın sistem içinde eş zamanlı döngüsünün olduğu bir sistemi yürütüyoruz. Ünye Belediyesi artık sıradan bir Belediye değil, görüş alışverişinde bulunulan, fikirlerinden istifade edilen ve diğer belediyelere bu konuda yardımcı olan bir belediye olmuştur" diye konuştu.