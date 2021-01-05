Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

05.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:11

Ünye Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirildi.

Ünye Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, 13 gündem ve bir gündem dışı madde görüşüldü.

Başkan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, yeni yılın, herkese sağlık, huzur ve sevinç getirmesini temenni etti.

Göreve geldikleri günden bu yana gece gündüz demeden hep birlikte ilçeye hizmet etmenin gayreti ve yarışı içerisinde olduklarını anlatan Tavlı, "2021 yılında da aynı aşk ve heyecanla daha da fazla hizmet üretmek, sorunların giderilmesi için el birliği ile Ünye'mize güzel hizmetleri kazandırmaya gayret edeceğiz." dedi.

Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Kaza Ordu Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünye Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 19:11:22. #1.14#
title