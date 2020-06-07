ÜNVERSİTEYE AİT TAYLAR ANNELERİYLE DOĞADA BÖYLE BULUŞTU (Havadan görüntülerle)
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ÜNVERSİTEYE AİT TAYLAR ANNELERİYLE DOĞADA BÖYLE BULUŞTU (Havadan görüntülerle)

Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda dünyaya gelen 9 tay, anneleri ile birlikte Avcılar Kampüsü'ndeki yetişkin taylı kısrak padoğuna bırakıldı.

ÜNVERSİTEYE AİT TAYLAR ANNELERİYLE DOĞADA BÖYLE BULUŞTU (Havadan görüntülerle)
07.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:58

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda dünyaya gelen 9 tay, anneleri ile birlikte Avcılar Kampüsü'ndeki yetişkin taylı kısrak padoğuna bırakıldı. İÜC Avcılar Kampusü'nde son 5 ayda dünyaya gelen 9 tayın çevre adaptasyonları tamamlandıktan sonra geniş padoklarda beslenmelerine başlandı. Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, yüksekokuldaki bazı öğretim üyeleri ve görevlilerle birlikte atları tavlalarından alarak uçsuz yeşil doğa ile buluşacakları padoka kadar götürdü. Drone ile görüntülenen atlar etrafı çevrili alana bırakıldı.

ÖZGÜRCE KOŞABİLECEKLERİstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, DHA muhabirine yaptığı atları padoka bırakılmadan önce yaptığı açıklamada, şunları söyledi

Yüksekokulumuzdaki atlarımız anneleri ile ilk kez birlikte geniş padoka çıkıyorlar. Anne ve tayların yeşil alana, doğaya koşmalarını izleyeceğiz yüksekokulumuzda 9 anne ve tayları var. Medikal, nalbant veya diğer bakım besleme dışında bundan sonraki zamanlarının büyük bölümünü padokta geçirecekler. Arap atları 3, İngiliz atları 2 yıl sonra üniversitemizi en iyi biçimde temsil etmeye başlayacak. Anne ve taylarının yanı sıra önümüzdeki yıl koşmaya başlayacak olan 2018-19 doğumlu atlarımız var. Burada sadece yarış atçılığı değil, engelli bireylerin rehabilitasyonuna, atlı okçuluğa kadar atçılığın diğer sektörlerine de birçok alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Burayı atçılık merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz  dedi. 


- Altıntepeistanbul

Kaynak: DHA

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