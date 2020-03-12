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Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel

Ünverdi GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu kariyer günleri programının konuğu oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

12.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:26
Ünverdi GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu kariyer günleri programının konuğu oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Ünverdi, "Girişimci olun ancak, herkesin yaptığını yapmayı düşünmeyin. Farklı olanı yapmayı, üretilmeyeni üretmeye çalışın" dedi.


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kariyer Günleri Programı'nın Kariyer Konuğu olan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Okul Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, tavsiyelerde bulundu.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, günümüz iş dünyasında bilgi ve donanımın önemine vurgu yaparak, gençlerin daha öğrenciyken kendilerini iş dünyasına hazırlamaları gerektiğinin altını çizdi.


Gelişen teknolojiler ve rekabet koşulları ile birlikte yetişmiş insana çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Ünverdi, "Öğrenciyken zamanınızı çok iyi değerlendirin. Okul bittiğinde bugünlerin kıymetini çok daha iyi anlıyorsunuz. Edineceğiniz her bilgi, donanım yaşamınızda muhakkak size bir kazanım olarak geri dönecek. Öğrendiklerinizi lütfen pratiğe dökün, uygulayarak öğrenin. Size sunulan imkanları muhakkak değerlendirin. Yabancı dil konusuna ağırlık verin. İngilizceyi çok iyi öğrenin ve hatta yanına başka dilleri de ilave etmeye çalışın. İş dünyası Ar-Ge yapabilen gençleri bekliyor. İşine dikkatli, titiz gençler istiyoruz. Okurken staj yapmak önemli, bunu bir zorunluluk olarak görmeyin, gittiğiniz işletmelerde işi öğrenmeye çalışın. Tek başına diploma iş yapmıyor. Zorluklarınız elbette var. Bunları aşmanız için de her zaman yanınızdayız. Yeter ki siz kendinizi yetiştirin, hak ettiğiniz yere muhakkak gelirisiniz" diye konuştu.


Sanayide yeni bir dönemin yaşandığına vurgu yapan Ünverdi, "Şu anda Endüstri 4.0 devrimini yaşıyoruz. Ülke olarak bizim de bu yeni sanayi çağını yakalayabilmemiz için en başta düşünsel dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Bunu da siz gençlerle, öğrencilerimizle başaracağız. Tabi bunu yaparken verimlilik de ön plana çıkıyor. Okullarımızda verimlilik eğitimleri veriliyor. Güçlü bir ekonomi için verimliliğimizi de en üst noktaya çıkarmak zorundayız" şeklinde konuştu.


Mesleki eğitim konusuna da değinen Ünverdi, ülkemiz için mesleki eğitimin çok önemli olduğunu ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için ülke olarak seferberlik ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.


Girişimciliğin önemine işaret eden ve geçleri girişimci olmaya davet eden Ünverdi, "Girişimcilik Gaziantep'in genetiğinde var. Sanayi ve ticareti ile öne çıkan bir şehirde ve tabiri caizse tam da sanayinin göbeğinde öğrenci olduğunuz için çok şanslısınız. Bunu avantaja dönüştürmek biraz da sizin elinizde. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de size destek olmaya hazırız. Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ve Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin sunduğu bütün imkanlardan faydalanabilir, odamızda düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılabilirsiniz. Girişimci olun ancak, girişimde bulunurken lütfen herkesin yaptığını yapmayı düşünmeyin. Farklı olanı yapmayı, üretilmeyeni üretmeyi düşünün. Emin olun çok daha başarılı olacaksınız. Biz geleceğimiz olan siz gençlere çok güveniyoruz. Yolunuz hep açık olsun, hep mutlu ve başarılı olun inşallah" ifadelerini kullandı.


Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz günün anısına GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye plaket takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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