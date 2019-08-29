Ünverdi'den Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 10:24

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkomutan Mustafa kemal Atatürk'ün, "Ya İstiklal ya Ölüm" haykırışıyla milletimizin hürriyet ve bağımsızlık yolunda büyük bir destan yazdığını kaydetti.



Ağustos ayının tarihimizde çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Ünverdi, "Bu ay 'Zafer Ayı' olarak nitelendirilen, şanlı tarihimizde dönüm noktalarının yaşandığı bir ay olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Ağustos ayı Anadolu'yu 948 yıl önce ebedi yurt edinişimizin kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin, yine 503 yıl önce kazandığımız Mercidabık zaferinin ve aziz milletimizin canı ve kanıyla varoluş savaşı verdiği Milli Mücadele'nin destanlaştığı aydır. Milletimiz Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zorluklara ve yokluklara rağmen tüm dünyaya örnek bir mücadele vermiş ve kazandığı bu zaferle Türk insanının vatanı, bayrağı ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.



Ünverdi, Büyük Önder Atatürk'ün zafere ilişkin, "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur" sözlerini anımsatarak, "Atalarımızdan aldığımız güçle, birlik ve beraberlik içerisinde şanlı bayrağımız altında ebediyen hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.



Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete asla boyun eğmemiş asil bir millettir. Bu uğurda vatanına ve bayrağına göz diken düşmana karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla canı pahasına ülkesine sahip çıkmıştır. Bugün bizler de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve kurulan tuzaklara karşı bir ve uyanık olmak; bütün yokluklara ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimize, sahip çıkmak ve cennet ülkemizi her alanda daha da yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA