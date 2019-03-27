Ünverdi'den Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Al-Janabi'ye Taziye Ziyareti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Musul'daki feribot kazası sebebiyle Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen ziyarette Adnan Ünverdi, yaşanan elim kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirdi. Ünverdi, "Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri'nde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Kadim dostumuz Irak'ın yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyor, yaşanan elim kaza dolayısıyla derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin aileleri başta olmak üzere kardeş Irak halkına Allah'tan sabır ve baş sağlığı diliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum" dedi. Mohammed Salman Al-Janabi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ülke olarak elim bir kaza sonucu çok sayıda insanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu sebeple ülkemizde üç gün milli yas ilan edildi. Türkiye bizim kardeşimiz ve dostumuz. Bugün siz de bu kardeşliği, dostluğu ve komşuluğu bir kez daha gösterdiniz. Bugün burada olduğunuz ve acımızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah iki ülke halkına ve tüm insanlara böylesi acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, taziye defterine duygularını yazarak imzaladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA