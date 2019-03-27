Ünverdi'den Başkonsolos Janabi'ye Taziye Ziyareti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın Gaziantep Başkonsolosluğunda gerçekleşen ziyarette Adnan Ünverdi, yaşanan elim kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri'nde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Kadim dostumuz Irak'ın yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyor, yaşanan elim kaza dolayısıyla derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin aileleri başta olmak üzere kardeş Irak halkına Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mohammed Salman Al-Janabi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ülke olarak elim bir kaza sonucu çok sayıda insanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu sebeple ülkemizde üç gün milli yas ilan edildi. Türkiye bizim kardeşimiz ve dostumuz. Bugün siz de bu kardeşliği, dostluğu ve komşuluğu bir kez daha gösterdiniz. Bugün burada olduğunuz ve acımızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah iki ülke halkına ve tüm insanlara böylesi acılar yaşatmasın." açıklamasında bulundu.

Görüşmenin ardından GSO Başkanı Ünverdi, taziye defterine hislerini yazarak imzaladı.

Kaynak: AA