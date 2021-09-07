Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu Yayınlandı

?Unvan değişikliği yazılı sınavı için T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne PBYS üzerinden ön başvuru yapan ve 23 Eylül 2021 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi'ne sınav kayıt başvurusu yapacak olan adaylar için Sınav Uygulama Kılavuzu Ankara Üniversitesi...