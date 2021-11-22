Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

?Personel Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi arasında yapılan protokol gereği, 23 Ekim 2021 tarihinde yapılan Unvan Değişikliği Sınavına ait sonuçlar https://aday. ankara. edu. tr adresi ve Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi'nden yayımlanmıştır.

Protokol gereği, yazılı sınav sonuçlarına itirazlarla ilgili süreç tamamlandığında kesin sınav sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacaktır.

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