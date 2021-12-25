Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Genelgesi Yayımlandı - Haberler
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Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Genelgesi Yayımlandı

Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Genelgesi Yayımlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

? Bakanlığımız Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan personelin 03-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM)'de katılacağı sözlü sınava ait detayları içeren Genelge ve başarılı olan adaylara ait sözlü...

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ANKARA (Habermetre) - ? Bakanlığımız Unvan Değişikliği Yazılı Sınavında başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan personelin 03-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi (UTEM)'de katılacağı sözlü sınava ait detayları içeren Genelge ve başarılı olan adaylara ait sözlü sınav tarihlerini içeren liste yayımlanmıştır.

Genelge için tıklayınız.

Aday Listesi için tıklayınız.

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