Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Sonuçları Yayınlandı - Haberler
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Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Sonuçları Yayınlandı

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Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Sonuçları Yayınlandı

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan ve boş bulunan unvanlar için Unvan Değişikliği Sınavına Personel Bilgi ve Yönetim Sisteminden 23/08/2021 - 16/09/2021 tarihleri arasında alınan müracaatların incelemesi sonucunda başvuruları uygun ve uygun bulunmayan adayların...

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan ve boş bulunan unvanlar için Unvan Değişikliği Sınavına Personel Bilgi ve Yönetim Sisteminden 23/08/2021 - 16/09/2021 tarihleri arasında alınan müracaatların incelemesi sonucunda başvuruları uygun ve uygun bulunmayan adayların bilgileri Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi üzerinden 20/09/2021 tarih itibari ile yayınlanmıştır.

Başvuruları uygun olmayan adaylar 20/09/2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi üzerinden itiraz müracaatlarını yapacaklardır.

Başvuruları uygun bulunmayan adayların mazeretlerini belirtir açıklamalarını itiraz sisteminden yapmaları, eksik ve/veya yanlış belgeli müracaat edenlerin güncel belgelerini umut. cakir@tarimorman. gov. tr adresine mail ortamında göndermeleri gerekmektedir.

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Haber: Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Sonuçları Yayınlandı - Haberler
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