Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Sonuçları Yayınlandı

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan ve boş bulunan unvanlar için Unvan Değişikliği Sınavına Personel Bilgi ve Yönetim Sisteminden 23/08/2021 - 16/09/2021 tarihleri arasında alınan müracaatların incelemesi sonucunda başvuruları uygun ve uygun bulunmayan adayların bilgileri Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi üzerinden 20/09/2021 tarih itibari ile yayınlanmıştır.

Başvuruları uygun olmayan adaylar 20/09/2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi üzerinden itiraz müracaatlarını yapacaklardır.

Başvuruları uygun bulunmayan adayların mazeretlerini belirtir açıklamalarını itiraz sisteminden yapmaları, eksik ve/veya yanlış belgeli müracaat edenlerin güncel belgelerini umut. cakir@tarimorman. gov. tr adresine mail ortamında göndermeleri gerekmektedir.

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