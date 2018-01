Ünüvar: "Durmak Yok Koşmaya Devam"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 2019 yılında yapılacak seçimler için bugünden çok çalışmak gerektiğini belirterek, "Siz zannetmeyin ki verdiğiniz oylar sadece AK Parti'yi iktidar yapıyor. O oylar, yeri geldiğinde Kudüs için, Arakan için, Suriye için yükselen bir ses oluyor" dedi.



Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ve Çukurova İlçe Başkanı Ramazan Çırak'ın da katıldığı programda, Mahfesığmaz Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ünüvar, AK Parti'nin çok çalışan, vatandaşın problemlerinin çözümü için terleyen insanların partisi olduğunu ifade etti. Ünüvar, "Terlemeden terlemeye de fark var. Eskiden siyasetçiler vatandaşın problemleri ile ilgilendikleri için terlemezlerdi. Vatandaşın problemi ile ilgilenmedikleri için, onların karşısına çıktıklarında terlerlerdi. Ben 11 yıldır milletvekiliyim. Hamdolsun bu süre içerisinde hiç başımı öne eğmedim. Yapamadığımız şeyler oldu, başaramadığımız işler oldu ama vatandaşa hiç yalan söylemedik, vatandaşı hiç kandırmadık, hiç aldatmadık. Asıl olan da budur" diye konuştu.



"AK Parti beklentide çıtayı yükseltti"



Dünyanın değiştiğini, bununla birlikte beklentilerin de farklılaştığının altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:



"AK Parti çıtayı o kadar yükseltti ki vatandaş 'AK Parti yapar' diyor. Bizler de onun için çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Çünkü bizler, çalışmayı kutsal gören bir hareketin mensuplarıyız. Cenab-ı Hak, Necm suresi 39. ayette 'insan için ancak çalıştığı vardır' buyuruyor. Yani insan ne kadar çalışıyorsa o kadar karşılığını görecek. Baktığınız zaman AK Parti için 'çok çalışan, çok samimi, çok gayretli insanların partisi' diyebilirsiniz. Şayet şu an yapılamadığı düşünülen bir iş varsa ya onun daha üst kademesi yapılmak istendiği içindir ya da vatandaşın AK Parti'den beklenti standardı çok yükseldiği içindir. Vatandaş tabii ki hep daha iyisini isteyecek. Vatandaş isteyecek, biz de yapacağız."



"Hayali bile kurulamayan olaylar gerçek oluyor"



15-20 yıl önce hayali bile kurulamayan olayların, bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bir bir gerçek olduğuna işaret eden AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Geçmişte sıradan konularda bile radikal kararlar alamayan İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi üzerine, geçtiğimiz aralık ayında İstanbul'da toplandı ve bir karar aldı. Doğu Kudüs'ü, yani içerisinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etti. ve bu toplantıda ABD izaha davet edildi. 'ABD burada olacaklardan sorumludur, derhal bu kararından vazgeçmelidir' denildi. Daha önce deseler ki İslam İşbirliği Teşkilatı böyle bir karar alacak. İnanır mıydık? Hayal gibiydi. Bu nasıl oldu? Bu Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde oldu. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. BM Genel Kurulunda belki de ilk defa ABD aleyhine bu kadar net bir karar çıktı. 'Türkiye'nin hazırladığı karar tasarısı' diye ifade edilen karara 128 ülke 'evet', ABD ile birlikte 9 ülke 'hayır' dedi. Bazı ülkeler de çekimser kaldı. Bu iki hadise bile 'bu ülkeyle, bu cumhurbaşkanıyla ne kadar gurur duysak azdır' düşüncesini doğruyor" ifadelerini kullandı.



"Daha iyi olmak için daha çok çalışmamız lazım"



Bütün dünyanın ekonomik bunalım yaşadığı geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüdüğünün altını çizen Ünüvar, şunları kaydetti:



"Son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden Çin yüzde 6, Hindistan yüzde 4 büyüdü. Bu dönemde Türkiye yüzde 11 büyüdü. İlk defa, uzun yıllar sonra büyümede Çin'i geçen bir ülke konumuna geldik. Bu az buz bir şey değildir. İnşallah yılsonunu da hedeflediğimiz rakamın çok üzerinde kapatacağız. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 450 bin civarında yeni istihdam olmuş. Bütün bunlar dünyada ekonomik krizin yaşandığı dönemde oluyor. Hesap bilmez hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış 'bu kadar büyüyoruz, bizim vatandaşın cebine giren nedir?' diyor. Büyüme global bir şeydir. Büyüme yoldur, hastanedir, ilaçtır, emeklinize verdiğiniz zamdır. Memuru enflasyona ezdirmemektir. Elimizi vicdanımıza koyalım. Son 15 yıllık dönemde 'sağlıkta, eğitimde, yolda, emekli maaşlarında ülke daha kötüye gitti' demek mümkün mü? Çok daha iyiye gittik. Bu 'biz daha iyi olmayalım' anlamına gelmiyor. Hayır. Daha iyi olalım, daha büyüyelim. Ama daha büyümek için daha çok gayret etmemiz lazım."



"Erdoğan gücünü Hak'tan ve halktan alıyor"



Bugün bütün dünyada mağdur ve mazlumlar için sesini çıkaran tek ülkenin Türkiye, tek liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Recep Tayyip Erdoğan bu gücü nereden alıyor? Bu gücü bir Hak'tan alıyor, bir de halktan alıyor. Çünkü daima Hakk'ın izinde, halkın yanında. Tanıdığınız Recep Tayyip Erdoğan gençlik yıllarından beri hep böyle. Bizler de onun ekibinde yer almaktan gurur duyuyoruz. O yüzden verdiğiniz oyu önemseyin. Biz oy almak için çalışmıyoruz ama verilen oylar çok önemli. 'Kelebek etkisi' diye bir şey var. Asya'nın steplerinde bir kelebek kanadını çırptığında bu New York'tan, Güney Amerika'dan hissedilir diye bir teori var. Siz zannetmeyin ki verdiğiniz oylar sadece Necdet Ünüvar'ı milletvekili, AK Parti'yi iktidar yapıyor. Aslında verdiğiniz o oylar, Kudüs için kükreyen bir ses, Arakan ve Suriye için yükselen bir ses oluyor. Yeri geldiğinde Fransa'da FETÖ'cü gazeteciye ayar veren bir ses oluyor" şeklinde konuştu.



"Durmak yok, koşmaya devam"



AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bu ülkede çözülemeyen bir problem varsa, onu yine AK Parti'nin çözeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçtiğimiz seçimlerde, 'AK Parti bu seçimde yıkılacak' diye elini ovuşturan bir sürü insan oldu ama AK Parti sallantıda diye 50 bin tane tezvirat yayınladılar. Ama Allah AK Parti'nin sırtını hiç yere getirmedi. Niye? Çünkü arkasında güçlü bir halk desteği var. Önümüzde önemli seçimler var. 2019 milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimleri var. 3 ayrı hedefimiz var. 3'ünde de güçlü olmamız lazım. Halk için güçlü olmamız lazım. Dışarıda sesimizin daha gür çıkması için güçlü olmamız lazım. Hizmet etmek için güçlü olmamız lazım. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, koşmaya devam. Hep beraber koşacağız."



"Çok çalışmamız lazım"



AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da 16 Nisan referandumunda hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçiminin 2019'da yapılacağını anımsatarak, "Bu seçimle birlikte Cumhurbaşkanımızı inşallah ikinci kez halkın oylarıyla cumhurun başkanı olarak seçeceğiz. O yüzden çok çalışmamız lazım. Kendi ihtiyaçlarımız, taleplerimiz vardır muhakkak. Bunlara çözüm bulacağız ama bulamadığımız yerde küsmeyeceğiz. Çünkü bu parti için çalışmak demek; Cumhurbaşkanımızın teşkilatının güçlü olması demek, Cumhurbaşkanımızın Arakan'daki Müslüman kardeşlerimize yardım etmesi demek, Türkiye'nin Kudüs meselesinde dik duruşu demektir. Bizim yaptığımız çalışmaları bu şekilde değerlendirin. Burada attığınız her adımın dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara yardım eli olarak uzandığını bilerek çalışın" ifadelerini kullandı. - ADANA