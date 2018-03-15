Unutulmaz Film Sahneleri ve Karakterler Kuklalarla Can Buldu…

Pek çok çocuk oyunu sahnelenen ve 32 yıl önce kurduğu Masal Gerçek Tiyatrosu ile çocuklarla bir arada olan Reha Bilgen, 39 kuklanın yanı sıra Türkiye'de ilk kez Dümbüllü, Şarlo, Kadınlar Günü, Nasreddin Hoca ve Akşehirliler, İzafiyet Teorisi, Bekçi ve Mahalle, Sirtaki, Tiyatro Sahnesi, Laz Balıkçılar, Kıraathane, Rüzgar Gibi Geçti ve İstanbul'dan Bir Kesit adını verdiği 12 sahnenin tüm detaylarıyla kuklasını yaptı.

Reha Bilgen ''Uzun yıllardır kukla tiyatrosu ile çocuklarla buluşuyorum. Arkadaşlarımın da yönlendirmesiyle bu sergiyi açmaya karar verdim. Sadece çocukların değil, büyüklerin de ziyaret etmekten çok keyif alacağı bir sergide buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.