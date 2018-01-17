Ultrabook'un atası, tablet PC'nin öncüsü, MP3 ve cep telefonu efsaneleri ve milyonlarca satmış oyun konsolları... "Efsane" statüsünü hak eden pek çok donanım var aslında. Sizin için geçmişte kısa bir araştırma yaptık ve bilişim teknolojisi ve eğlence dünyamızı baştan sona değiştirmiş olan 30 efsane donanım ve cihazı aradık.

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Galerimizde neler yok ki... 3Dfx Voodoo 1'den Walkman'e, Commodore 64'ten Nokia 8110'a kadar pek çok efsane olmuş donanımı galerimizde bulacaksınız. Listemizde, bugün hala ilgi gören, adeta "yaşayan efsane" kabul edilen isimler de var elbette.

Listede yer alması gerektiğini, yeterince takdir edilmediğini düşündüğünüz bir donanım veya cihaz varsa lütfen fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Asla unutulmayacak 30 efsane donanım ve cihaz, galerimizde sizleri bekliyor... Tıklayın...

Unutulmayan 30 efsane!Tüm Galeri



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