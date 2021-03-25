Unutulmaya yüz tutmuş meyveler yeniden yeşeriyor
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Unutulmaya yüz tutmuş meyveler yeniden yeşeriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Unutulmaya yüz tutmuş meyveler yeniden yeşeriyor

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, eskiden yetişip son yıllarda yok olan meyvelerin fidanlarını yeniden yetiştirdiklerini söyledi.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, eskiden yetişip son yıllarda yok olan meyvelerin fidanlarını yeniden yetiştirdiklerini söyledi.

Unutulan ve yok olmaya yüz tutmuş meyveleri yeniden yetiştirdiklerini belirten Haydar Gürsu yaptığı açıklamada, "Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meyvelerimizi Çoğaltma Projemiz kapsamında köylerimizde tespit edilen nadir meyve ağaçlarımızdan, kalem ve çelik alımı yöntemi ile çoğaltıyoruz. Karpuz elma, demir elma, kabak elma, sinap elma, köpük elma, pamuk elma, ağustos elma, Osman elma, kırmızı köy elması, Atina armudu, şeker armut, patlıcan inciri, tahnal (karayemiş), Trabzon hurması, köy üzümü (isabella, kokulu üzüm) çeşitlerimiz ile ata yadigarı tatlarımızı, kaybetmeden üreticilerimizin hobi bahçelerinde yerini almaya hazırlandık. Fidanlarımızı Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezimizden, Fatsa Ziraat Odası Tarım Marketimizden ve Fatsa Ziraat Odamızın Toprak Analiz Laboratuvarından temin edebilirler" dedi. - ORDU

Unutulmaya yüz tutmuş meyveler yeniden yeşeriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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