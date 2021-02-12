Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
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Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

12.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:07
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılan kurslarda bir araya gelen kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma geleneğini sürdürmek için çalışıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılan kurslarda bir araya gelen kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma geleneğini sürdürmek için çalışıyor. Kursiyerlerden Şevin Taşan, "Eskiden kadınlar, yaşadıkları sıkıntılarını ve sevinçlerini sözlü değil de kilime dokuyarak ailelerine yansıtırlarmış. Kilim dokuma aynı zamanda duyguların ifade edildiği bir araçmış" dedi.

Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet binasında açılan 'Kilim ve Halı Dokuma Kursu'na gelen kursiyerler, usta öğreticiler tarafından unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Haftanın 5 günü kursa gelen kursiyerler, ahşap tezgahın başında kilim ve halı dokuyarak hem ailelerine katkıda bulunuyor hem de geleneği devam ettirmeye çalışıyorlar. Usta öğreticilerden Arife Gemicioğlu, bu kültürü yaşatmak için Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle kursu açtıklarını söyledi. Gemicioğlu, "Kendi kültürümüzü yaşatmak için kursiyerlerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Burada 12 kursiyerimiz var hem öğreniyorlar hem de ailelerine katkıda bulunuyorlar. Burada bir aile olduk. Bir yanda unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği öğreniyorlar diğer yandan ise hem bu işi öğrenip aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi.Kursiyerlerden Şevin Taşan ise evde oturmak yerine kursa gelip, kilim ve halı dokuduklarını söyledi. Bölgede eskiden kilim ve halı dokumacılığının çok yaygın olduğunu belirten Taşan, gelişen teknoloji ile birlikte geleneğin unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti. Taşan, "Bizler de bu kursların sayesinde unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma geleneğini sürdürmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. Öncelikle bize bu kursu açan Halk Eğitim Müdürlüğü'müze ve usta öğreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Eskiden kadınlar, sıkıntılarını ve sevinçlerini sözlü değil de kilim ve halıya motifler dokuyarak anlatırlarmış. Kilim dokuma aynı zamanda duyguların ifade edildiği bir araçmış" diye konuştu. 


Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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