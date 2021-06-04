Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlardan Adana Temalı Sim Sırma Sergisi
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Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlardan Adana Temalı Sim Sırma Sergisi

Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlardan Adana Temalı Sim Sırma Sergisi
Habermetre - Haberler | Toplum

El emeği göz nuru sergi Büyükşehir Tiyatro Fuayesi'nde.

El emeği göz nuru sergi Büyükşehir Tiyatro Fuayesi'nde…

Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlardan Adana Temalı Sim Sırma Sergisi

Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nce, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlardan Adana Temalı Sim Sırma Sergisi açıldı.

1-7 Haziran tarihleri arasında ilk kez kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi'nde sergi açan Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nce müzik dinletisi ve folklor gösterisi de sunuldu.

Torosların endemik çiçeklerinin ilk kez ilmek ilmek nakşedildiği el emeği göz nuru sergi, katılımcıların hayli ilgisini çekti, beğenisini kazandı.

Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya'nın eşi Belgin Kaya, Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ, el sanatları öğretmeni Serap Hörüs, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi 7 Haziran 2021 tarihine kadar izlenebilecek.

Kaynak: Habermetre

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