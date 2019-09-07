Unutulmaya yüz tutan yöresel tatları sergilediler

07.09.2019 13:18

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali devam ederken, festivalde yer alan dernek ve federasyonlarca ilçenin unutulmaya yüz tutan yöresel ürünlerini tanıtılıyor.

Zengin turşu çeşitleri ve yemek kültürüyle bilinen Ankara'nın Çubuk ilçesinde, unutulmaya yüz tutan yöresel yemekleri, Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) üyeleri tarafından kurulan otağ çadırında uygulamalı olarak tanıtılıyor.

Ankara'nın tarihi ilçesi, katı kete, cızlama, höşmerim, yarma, hedik, gözleme ve yayık ayranına kadar çok sayıda lezzeti gelecek kuşaklara aktarmak için festivale gelen misafirlere ikram ediliyor.

Geçmişte atalarının yaşadığı otağ çadırında unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyleyen ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyeleri tarafından imece usulüyle gerçekleştirdikleri etkinliğin festivale renk kattığını belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın destekleriyle kurdukları otağ çadırına ilginin yoğun olduğunu anlatan Tüyan, şunları söyledi:

"Burada geçmişte atalarımızın yaptıkları ile yaşadıkları yerleri sergiliyoruz. Ayrıca geçmişte yenilen ve günümüzde unutulmaya yüz tutan yemeklerimiz de tattırıyoruz. Belediyemiz tarafından düzenlenen bu festivale katkı amacıyla ve ilçemizin tanıtımı amacıyla bu gördüklerinizi sergiliyoruz. Amacımız örf adet ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktararak devam ettirmek. Cızlama yapıyoruz, kete yapıyoruz, höşmerim yapıyoruz, yarma yapıyoruz. Yani eskiden yapılan ve günümüzde artık unutulan şeyleri burada yapıyoruz. Geçmiş nesil ile yeni nesil arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz."

Kendilerinden sonra bildiklerinin unutulmamasını istediklerini kaydeden 63 yaşındaki Hacer Özsoy, "Burada cızlama yapıyoruz. İçinde sadece un, su ve tuz var, başka bir katkı maddesi yok. Yağ ile yağlayıp saçın üzerine dökerek pişiriyoruz. Bu, Çubuk yöresine ait bir yemek çeşidi. Ebelerimizden, dedelerimizden bizlere miras kalan lezzetlerimizden bir tanesi. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Özellikle kış aylarında yapılan bir yemek çeşidi." dedi.

Geçmişte uzun süre tok tutması amacıyla yapılan katı keteyi festival süresince ziyaretçilere ikram ettiklerini ifade eden 68 yaşındaki Ümmühan Tüyan da, "Eskiden ekmek olmadığı zaman yapılırdı. Şimdi misafirler geldiğinde ikram amaçlı yapıyoruz. İçinde sıvı yağ, tereyağı, margarin, yumurta, kuyruk yağı ve süt var. Bunlar iyice karıştırılıp üstüne yoğurt sürülerek fırına sürülür. Çok lezzetli bir yiyecektir. Ama şimdi bunları yapan yok." ifadesini kullandı.

-Her şeyin turşusunu kuruyorlar

İlçelerinde üretilen her şeyin turşularını kurduklarını dile getiren Yasemin Yolcu ise, "İlçemizde üretilen her şeyin turşusunu kuruyoruz. Bunun yanında ilçemizde üretilmeyen mandalina gibi ürünlerinde turşusunu kuruyoruz. Bamya, havuç, kuru soğan gibi birçok şeyin turşusunu kurmaya çalışıyoruz. Festivalimiz oldukça güzel geçiyor. Yoğun bir ilgi var. Müşteriler değişik şeyleri görmek istiyor ve değişik ürünleri görünce de çok beğeniyorlar. Biz de bunun için sürekli kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçiler de kendilerine ikram edilen ürünlerden çok memnun oldukları ifade ederek festivalde katkısı olan herkese teşekkür ettiler.

Kaynak: AA