Unutulmaya yüz tutan tat 'köpük helva'
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Unutulmaya yüz tutan tat 'köpük helva'

SAKARYA'nın Geyve, Taraklı ve Pamukova ilçelerinde yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği köpük helvanın üretimi gün geçtikçe azalıyor.

Unutulmaya yüz tutan tat 'köpük helva'
16.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:41

SAKARYA'nın Geyve, Taraklı ve Pamukova ilçelerinde yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği köpük helvanın üretimi gün geçtikçe azalıyor. Geyve'de yaşayan Ünal ailesinin üretimin devam ettirdiği köpük helva, mevlit ve düğünlerde ikram ediliyor.

Sakarya başta olmak üzere Bilecik, Eskişehir, Bolu, Kütahya, Manisa ve Balıkesir'de yaşayan vatandaşların düğün ve mevlitlerde tercih ettiği köpük helva, talebin azalması ve üretimin zahmetli olması nedeniyle gün geçtikçe kayboluyor. Geyve ilçesinde yaşayan Mehmet Ünal (81) tarafından uzun yıllar devam ettirilen üretim, önce oğlu Mustafa Ünal'a (48), ardından da torunu Furkan Ünal'a (26) geçti. Ramazan ayı nedeniyle üretime ara veren ve evlerinin altındaki tesiste hazırlık yapan aile, ramazan ayı sonrası yeniden üretime başlayacaklarını belirtti.

İşlerini, çocuklarına ve torununa devreden ancak hala kontrol için üretim tesisine gelen Mehmet Ünal, "20 seneden fazladır helva yapıyoruz. Arada sırada ben de buraya uğruyorum. Kimseden sır da saklamadık. Kadınlar gelirdi, nasıl oluyor diye sorarlardı. Köpük helvası çövenden olur. Van'dan gelir, biz de İstanbul'dan alırız. Onu kıyarak, yıkayıp ıslarız, çamurlu olur çünkü o, sonuçta topraktan çıkıyor. Ondan sonra tekrar durularız. Kazanda ıslatırız, bir akşam kazanda bekletiriz. Sabah erkenden gelerek yakarız, akşama kadar kaynatırız onu. Suyunu süzüp aldıktan sonra 4 sefer kaynatırız, ondan sonra suyunu bir kaba koyup bir litre ağda atarak köpük helvası yaparız. Makinede kaynattığımız çövene suyunu koyarız. İkisi köpük kıvamına geldiğinde köpük helvası olur. Köpük helvası hafif tatlıdır insanı bıktırmaz. İçinde yağ olmadığı için hafif tatlıdır. Umreye ve hacca gidenler gelir mevlit yapacaksa iki üç tane köpük helvası alır köyde dağıtmak için" dedi.

Mustafa Ünal ise artık oğlunun da üretime başladığını belirterek, "Şu an oğlum da köpük helvasını öğrendi ve yapıyor. Bölgede buraya has olduğu için bölgemizde hiçbir sıkıntı yok satışı gayet güzel. Köylerde mevlit yaptıklarında oralarda kullanıyorlar. Düğünlerden önce kız isteme zamanı tenekelerle alırlar. Onun haricinde dışardan gelenler İstanbul gibi başka illerden gelenler giderken, hediye olarak götürüyorlar, fiyat olarak da gayet makul bir hediye oluyor onlar içinde" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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