Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor

Bolu'da ilkokul çağlarında babasından öğrendiği "sayacılık" mesleğinin son temsilcisi Sedat Teke (53), 40 yıldır baba mesleğini devam ettiriyor.

Unutulmaya yüz tutan
24.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:49

Bolu'da ilkokul çağlarında babasından öğrendiği "sayacılık" mesleğinin son temsilcisi Sedat Teke (53), 40 yıldır baba mesleğini devam ettiriyor.

Bolu'da ilkokul çağlarında babasının yanına gidip gelerek "Sayacılık" mesleğini öğrenen 2 çocuk babası Sedat Teke (53), kaybolmaya yüz tutan mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Teke, babasından öğrendikten sonra çok sevdiği ve bir daha da bırakamadığı sayacılık mesleğini Yukarı Çarşı'da bulunan 10 metrekarelik dükkanında büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Bolu'da son kalan sayacı ustası olan Teke, gelen siparişler üzerine günde 15-20 parça iş yaparak geçimini sağlıyor.

"Dikkat isteyen bir meslek"

Sayacılığın ince bir meslek olduğunu ve eleman yetişmediğini söyleyen Sedat Teke, "Bu işe baba mesleği olarak başladım. Sonra da mesleği sevdiğim için devam ettim. İlkokula başladıktan sonra babamın yanına gelip giderken mesleğe de aşina olduk. 40 yılı aşkındır bu mesleği yapıyorum. Biraz ince bir meslek. Dikkat isteyen bir meslek. Bir çırağın 3 -5 ayda öğrenebileceği bir meslek değil" dedi.

"Eleman yetişmiyor"

Bolu'da ayakkabıcılık sektörü olmadığı için elemanın da yetişmediğini belirten Teke, "Bu ayakkabıcılık sektörü Bolu'da olmadığı için eleman yetişmiyor. Ayakkabıcılık sektörü olsa meslek de ilerler, eleman da bulunur. Elemanın sosyal güvencesi olur. Ama şimdi ben burada tek başıma çalıştığım, eleman da olmadığı için ve Bolu'da ayakkabı imalatı olmadığı için eleman da yok. Bolu'da da bu işi yapan tek benim. İşim olduğu müddetçe devam edeceğim. Çünkü başka bir iş yapamam. Alıştığım için boş da duramıyorum. Sayacılık, ayakkabının altı olmadan deri aksamı olan kısmına saya deniliyor. Bunu da biz işlediğimiz için bize de sayacı deniliyor. Günlük olarak işin zorluğuna yada kolaylığına göre 15-20 çift dikiyorum. Bunlar sahipli. Kesilip bize geliyor. Biz de bunların dikişlerini dikiyoruz. İnceltilen yerlerini tıraş makinesinde inceltiyoruz. Sonra yapıştırıp dikiyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Adnan Menderes Berat Albayrak Mehmet Özhaseki
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Alper Ulusoy Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:14:05. #1.15#
title