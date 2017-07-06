Unutulmaya Yüz Tutan Meslekler Yaşatılıyor

Yüzyıllardır kadınların ve genç kızların elinde binbir emekle, ilmek ilmek dokunarak evleri süsleyen halı ve kilimler Yüreğir Belediyesi Ulubatlı Hasan Kültürevi'nde Yüreğirli kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor. Halı Kilim Dokuma Kursu'na katılan kadınlar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar gün yüzüne çıkarıyor.



Ulubatlı Hasan Kültürevi'nde verilen Halı Kilim Dokumacılığı Kursu'na Yüreğirli kadınlar ilgi gösteriyor. İpleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, halı dokumaya hazırlık yapma, halı kilim dokuma ve dokumayı bitirme işlemlerini öğrenen kursiyerler yaptıkları ürünlerin satışları ile de aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Geleneksel Türk dokuma sanatlarını öğrenen ve uygulayan Yüreğirli kadınlar kurs bitiminde sertifika almaya hak kazanıyorlar.



Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, geleneksel Anadolu kültürünün önemli öğelerinden birisi olan halı kilim dokumacılığının yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. 13. yüzyılda Selçuklular döneminde başlayan halı sanatının 15. ve 16. yüzyılda gelişerek tüm dünyaya yayıldığını belirten Başkan Çelikcan, "Bu branşta eğitim alan kursiyerlerimiz, dokuma fabrikalarında, dokuma ve boya atölyelerinde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan, el halısı dokuyan atölye ve işletmelerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler. Amacımız, bölgemizde büyük önem ve değere sahip olan geleneksel dokuma sanatlarımızı yaşatmak ve tanıtmak. Burada göz nuru var, emek var ve karşılığında da kaliteli ürün var. Hanım kardeşlerimizi kutluyorum. Kadınlarımız bu halıları dokurken, hem kendilerine sosyal bir ortam sağlıyor hem de el emeği göz nuru ürünlerini pazarlama imkanı buluyorlar. Yüreğir Belediyesi olarak kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" şekline konuştu. - ADANA