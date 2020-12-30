"Unutulma hakkı" kimin için var?
30.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:47
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararı haberlerine erişim engeli getirildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararı haberlerine erişim engeli getirildi. Mahkeme bu engele gerekçe olarak unutulma hakkını gösterdi. Siber Haklar Uzmanı Hukukçu Yaman Akdeniz'e göre Türkiye'de bu tür uygulamalar siyasi amaçlarla yapılıyor.
Kaynak: DailyMotion.com