"Unutulma hakkı" kimin için var?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararı haberlerine erişim engeli getirildi. Mahkeme bu engele gerekçe olarak unutulma hakkını gösterdi. Siber Haklar Uzmanı Hukukçu Yaman Akdeniz'e göre Türkiye'de bu tür uygulamalar siyasi amaçlarla yapılıyor.

Kaynak: DailyMotion.com