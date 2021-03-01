Unutulan ancak yaşanmaya devam eden bir hikaye: Düzlükotu

Düzlükotu, "Ya Sonra" ne olacağının cevabını kadim hikayelerdeki örneklerinde arayarak geçmişle gelecek arasında farklı bir bütünlük sunuyor. Bunun için eser, okurlara zamanın ve hayatın değişmez bilinmeyenlerini, kendi hikayelerinde keşfetmeleri için işaretler bırakıyor. Kurgusal bir fikir ustasının sözleriyle renklenen kitap dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde kitap karakterleri Düzlükotu ve Oysukayı'nın hikayelerinden bahsedilirken, ikinci ve üçüncü bölüm denemelerden oluşuyor. Son kısımda yer alan hikayede ise okurları, içerisinde kaybolacakları bir döngü bekliyor.

"Kendinizi zamanın ve hayatın hiç değişmeyen köşe taşlarında bulacaksınız."

Okurları farklı bir yolculuğa sürüklemek istediklerini belirten Emek Servi, kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ağaçlardan kuşlara, yollardan içimize varan sevinçlere ve üzüntülere, hepsi birbirine ve bize ait. En mahzun hallerimiz yakın bir sevinci de içinde taşır. Her şey dengede olsa dahi bazen bunu unutmak da oyunun bir parçasıdır. Ufak bir sarsıntıda sağa sola çarpar ve zorlu soruların içine düşeriz. Bu kitabı hepimizin hikayelerine dokunan bir andaç olması umuduyla yazdık. En zorlu sorularımızın dahi geçmişte sorulanlardan pek farklı olmadığını anlattığımız kitapta, kendinizi zamanın ve hayatın hiç değişmeyen köşe taşlarında bulabilirsiniz."

Emek Servi ve Burak Candan'ın ortak kaleme aldığı Düzlükotu, Puslu Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kaynak: Hürriyet