Unuttuğu cüzdanına pastane çalışanı sayesinde kavuştu

17.08.2019 12:07

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Gülnur Peker'in (35) çay içip ayrıldığı pastanede unuttuğu cüzdan, çalışan Mustafa Kocaemir (23) tarafından bulundu. İçinde bir miktar parayla kızının sağlık raporları bulunan cüzdanı teslim alan Gülnur Peker, Kocaemir'e teşekkür etti. İşletme sahibi ise Kocaemir'i cep telefonuyla ödüllendirdi.

Kumluca'nın Gödene Caddesi'nde dün bir pastaneye gelen Gülnur Peker, bir süre oturup çay içti. Peker ayrıldıktan sonra masayı kontrol eden pastane çalışanlarından Mustafa Kocaemir, cüzdan buldu. İçinde bir miktar para ve evrak olan cüzdanı alan Mustafa Kocaemir, kasaya teslim etti. Bir müddet beklendikten sonra sahibinin gelmemesi üzerine polise sahipsiz bir cüzdan bulunduğu haber verildi. Gelen ekipler cüzdanı alıp polis merkezine götürdü.

CÜZDANINI POLİS MERKEZİNDEN TESLİM ALDI

Bu sırada Gülnur Peker de cüzdanını kaybettiği ihbarında bulundu. Polis yaptığı incelemede cüzdanın Gülnür Peker'e ait olduğu belirlendi. Gülnür Peker'i telefonla arayan polis, cüzdanının bulunduğunu, polis merkezinden teslim alabileceğini söyledi. Merkeze gelen Gülnür Peker cüzdanını teslim aldı. Peker daha sonra cüzdanı bulan pastane çalışanı Mustafa Kocaemir ile polis merkezi önünde görüşerek, teşekkür etti.

'KIZIMIN KİMLİĞİ VE RAPORLARI VARDI'

Gülnur Peker, "Cüzdanımda 190 lira vardı. Değerli evraklarım ve en önemlisi şu anda rahatsız olan 9 yaşındaki kızım Belinay'ın kimliği ve sağlık raporları vardı. Tekrar kimlik ve rapor çıkarmam zaman alacaktı. Mustafa kardeşimin bu duyarlı davranışından dolayı kendisine ve emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Kocaemir de "Bizim iş yerinde bu tarz unutmalar bazen oluyor. Biz de unutulan değerli ve değersiz ürünlerin sahiplerini bulmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan işletme sahibi Ali Argaç (49), cüzdanı bulan Mustafa Kocaemir'i teşekkür edip cep telefonuyla ödüllendirdi.



Kaynak: DHA