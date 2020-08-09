Unuttuğu çantasını geri almaya geldi, fünyeyle patlatıldığını gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Unuttuğu çantasını geri almaya geldi, fünyeyle patlatıldığını gördü

SİVAS'ta inşaatta çalışan Ömer Şahin, içinde kıyafet ve iş malzemeleri bulunan çantasını dalgınlıkla Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önüne bıraktı.

Unuttuğu çantasını geri almaya geldi, fünyeyle patlatıldığını gördü
09.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:19
SİVAS'ta inşaatta çalışan Ömer Şahin, içinde kıyafet ve iş malzemeleri bulunan çantasını dalgınlıkla Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önüne bıraktı. Şahin, çantasını unuttuğunu hatırlayıp tekrar döndüğünde fünyeyle patlatılmış olarak buldu.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesinin girişine yakın noktada yola bırakılan spor çantayı görenler, polise haber verdi. Patlayıcı olması ihtimaline karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu, araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, koruyucu kıyafet giyerek, çantaya fünye bağladı. Ardından çevredeki vatandaşlara polis aracından güvenlik uyarı anonsu yapıldı. Fünye bağlanan çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. Polis ekiplerinin patlama sonrası yaptığı incelemede çantada kıyafetler ve inşaat çalışmalarında kullanılan malzemeler bulundu.

SANİYELER SONRA GELDİ, TOPLAYIP GÖTÜRDÜ

Polisin fünye ile müdahalesinin hemen ardından olay yerine gelen Ömer Şahin, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Yakındaki bir inşaatta çalıştığını belirten Şahin, yerde dağılan kıyafetlerini ve malzemelerini topladıktan sonra götürüp otomobiline bıraktı. İnşattan çantasıyla çıktıktan sonra dalgınlık sonucu çantayı bulunduğu yere bıraktığını belirten Şahin, tekrar gelip almaya yetişemediğini söyledi. Şahin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Sivas

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Güncel
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi 3. Sayfa
Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor Güncel
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi Güncel
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Güncel
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Çocuk Otobüs Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Unuttuğu çantasını geri almaya geldi, fünyeyle patlatıldığını gördü - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 16:48:08. #1.14#
title