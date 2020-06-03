UNUTTUĞU 60 BİN LİRASINI TESLİM EDEN TAKSİCİYE 31 LİRA BAHŞİŞ VERDİ İZMİR'in Bayraklı ilçesinde taksicilik yapan Tarık Mum (48) şoförlük yaptığı taksiye binen M.K., tarafından araçta unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde taksicilik yapan Tarık Mum (48) şoförlük yaptığı taksiye binen M.K., tarafından araçta unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti. Yaptığının karşılığında M.K.'dan 31 lira bahşiş alan Mum, "Kendisi yarım ağızla teşekkür etti. Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin lira 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim" dedi.

Olay, geçen çarşamba günü Bayraklı'da bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Taksici Tarık Mum, M.K. tarafından şoförlük yaptığı takside unutulan 60 bin lirayı sahibine teslim etti. Mum'a teşekkür eden M.K., parasını teslim eden taksiciye 31 lira da bahşiş vermeyi ihmal etmedi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Mum'a plaket vererek para ödülünde de bulunuldu. Yaşanan olayı anlatan Mum, "Durakta sıramı beklerken M.K. geldi ve acele bir şekilde bankaya gitmesi gerektiğini söyledi. İstediği yere gittikten sonra 100 lira uzattı. Ben de bozuk olmadığını söyleyerek ileride bulunan taksi durağında bozdurabileceğimizi belirttim. Taksicileri de tanıdığını söyledikten sonra parayı bozdurup taksimetrede yazan 30 lirayı verdi ve gitti. Ben de yeniden durağa doğru yola koyuldum. Arka camın açık olduğunu fark edip kapatmak için hamle yaptığımda siyah bir poşet ile şemsiye olduğunu gördüm. Poşetin içindeki paraları görünce hemen müşteriyi bıraktığım yere döndüm ancak kendisini bulamadım. Bunun üzerine Bayraklı Adliyesi'ndeki polislere durumu bildirdim ve parayı teslim ettim" ifadelerini kullandı.

PARA ÜSTÜNÜ ALMADI

Parasını teslim eden M.K.'nın kendisine 'yarım ağızla' teşekkür ettiğini belirten Mum, 31 lira da bahşiş verdiğini söyledi. Mum, "Karakolda yaklaşık 1.5 saat bekledikten sonra paranın sahibi gelerek emanetini teslim aldı. Bana yarım ağızla teşekkür etti. Karakoldan çıktığımızda da 'Beni Altındağ'a bırakır mısın?' dedi. İstenen adrese gittiğimizde taksimetre 19 lira yazmıştı, kendisi 50 lira uzattı. Para üstünü uzatırken, 'Ben hakkımı helal ediyorum, sen de et' dedi ve para üstünü almadı. Kendisi parayı kuyumcudan aldığını ve havale yapacağını da söyledi. Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin lira 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim. Çünkü ailem ben bu şekilde yetiştirdi. Parayı teslim ettiğime dair tutanağı da 18 yaşındaki oğluma gönderdim. Ona, 'Belki malımız mülkümüz yok ancak bizden size kalan miras namuslu ve güvenilir olmak' dedim' şeklinde konuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olay sebebiyle taksiciler olarak Tarık Mum ile gurur duyduklarını söyledi. Anık, "Tarık kardeşimizin yaptığı, taksicilerin işlerini düzgün ve dürüst yaptığının göstergesidir. Ben de kendisini tebrik ediyorum ve oda olarak ufak bir ödül verme kararı aldık. Onun bu davranışı tüm arkadaşlarımıza örnek olsun. İşimiz gereği araçlarımızda çok sık eşyalar unutuluyor. Ancak son yıllar hiç bu kadar yüksek bir miktar unutulmamıştı" dedi.

Kaynak: DHA