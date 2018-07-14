15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutturmak isteyenler olsa bile buna müsade etmeyeceğiz." dedi.

Çağ, derneğin Kahramanmaraş Şubesince Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda düzenlenen toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gereken, özelikle de gençlere, çocuklara ve torunlara anlatılması gereken çok önemli bir olgu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sonrasında karşı karşıya kaldığı en büyük ihanet girişimlerinden ve işgal girişimlerinden birinin FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimi olduğunu vurgulayan Çağ, şunları kaydetti:

"Bunun millet olarak sahip çıkılması gerektiği bilincindeyiz ve sahip çıkacağız. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutturmak isteyenler olsa bile buna müsaade etmeyeceğiz. Biliyoruz ki bu ülke üzerinde, bu topraklar üzerinde bu tarz girişimler, şer odaklarının şeytansı düşünceleri hiçbir zaman son bulmayacaktır. Biz de necip ve aziz Türk milleti olarak buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl müsaade etmediysek, Çanakkale'de nasıl müsaade etmediysek, Anafartalar'da nasıl müsaade etmediysek, Kıbrıs'ta nasıl müsaade etmediysek, 15 Temmuz'da nasıl müsaade etmediysek bundan sonra da hiçbir şekilde modern, postmodern, milli iradenin iradesini ayaklar altına alacak hiçbir kalkışmaya ve işgal girişimine müsaade etmeyeceğiz."

Çağ, bu milli şuuru yaymak, geliştirmek ve perçinlemek adına kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, Türkiye genelinde hizmet verdiklerini, bu davaya gönül veren insanlarla beraber bu yolda birlikte yürüdüklerini belirtti.

Mili irade ruhuna Kahramanmaraş'ın özellikle de yerel idarecilerin, bürokratların sahip çıkmasını isteyen Çağ, devlete yük olmak istemediklerini, daha çok devletin ve idarecilerin üzerinden yük almak niyetinde olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, derneğin Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal, Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Şen, çevre kentlerden gelen il başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.