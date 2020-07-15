"Unutmadık, unutturmayacağız"
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"Unutmadık, unutturmayacağız"

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:23

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, ilk olarak Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an- Kerim'i okunması ve dua edilmesinin ardından şehit kabinlerine karanfiller bırakıldı. Daha sonra polis şehitliğine giden protokol üyeleri, burada da dua edip kabirlere karanfiller bıraktı. Vali Çelik, "Yurdun dört bir yanında kahramanlık öykülerinin yazıldığı o gecede vatan, millet ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Etkinlikler kapsamında Ulu Camii'nde ebediyete intikal eden şehitler ile gaziler için mevlit okutuldu.

Daha sonra Valilik önünde '15 Temmuz Fotoğraf sergisi' halkın izlenimine açıldı.

Son olarak halkın da katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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