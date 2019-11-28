Unutkanlık "şah damarı darlığı belirtisi olabilir" uyarısı

28.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:20

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Erol Akgül, şah damarı darlığının genellikle ileri yaş hastalığı olduğunu belirterek, "Sigara, alkol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kanda yağların yükselmesine yol açan ailesel hastalıklar ve hareketsiz yaşam şah damarı darlığına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Erol Akgül, boyunda her iki tarafta sağlı sollu yer alan karotid atardamar darlıkları diğer adıyla şah damarı darlıklarının, damar iç yüzeyinin plak ile kaplanması sonucu oluştuğunu ifade etti.

Hastalığın oldukça önemli olduğunu belirten Akgül, "Çünkü beyne pıhtı atıp hastaların ölümüne veya felçli yaşamalarına yol açabilir. Bu hastalar genellikle beyne pıhtı atması nedeniyle doktora başvururlar." ifadelerini kullandı.

Kan sulandırıcı ilaç riski azaltıyor

Bazı hastalarda bu durumun, beyne pıhtı atmadan damarın giderek daha fazla daralması ile baş dönmesi, unutkanlık gibi şikayetlere yol açtığını aktaran Akgül, "Darlık derecesinin yüzde 50'nin üzerine çıkması durumunda beyne pıhtı atma riski belirgin şekilde artar. Bu hastaların beyne pıhtı atmadan yakalanması ve acilen önlem alınması oldukça önemli. Bu hastaların kan sulandırıcı ilaç kullanmaları pıhtı oluşma riskini azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

Akgül, şah damarı darlığının genellikle, ileri yaş hastalığı olduğunu ve nedeninin ateroskleroz yani damar sertliği olduğunu bildirerek, "Bu hastalığın oluşmasına sıklıkla sigara, alkol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kanda yağların yükselmesine yol açan ailesel hastalıklar ve sedenter yani hareketsiz yaşam yol açar. Darlık gelişimini önlemek için sigara içilmemeli neden olan hastalıkların tedavisi yapılmalı. Ayrıca spor yapmak hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Bu hastaların tanısında Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve gerekirse anjiografi kullanılır. Genellikle tanısı için, kasıktan girilerek yapılan anjiografiye gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

Damar yoluyla tedavi mümkün

Şah damarı darlığı tedavisinde cerrahi veya endovasküler tedavinin (damar yoluyla) mümkün olduğuna dikkati çeken Akgül, şunları kaydetti:

"Şah damarı darlığı olan hastaların takip edilmeleri ve şikayete yol açıyorsa yüzde 50'nin üzerinde, şikayete yol açmasa bile yüzde 70'in üzerinde darlık olması durumunda cerrahi veya endovasküler yolla yani damar içinden tedavi edilmeleri gerekir. Her iki yöntem de tedavide oldukça başarılıdır.

Fakat son yıllarda şah damarı darlıklarının tedavisi daha yaygın ve sık olarak damar yoluyla hastayı kesmeden yapılmakta. Bu yöntem girişimsel radyologlar tarafından uygulanmakta. Bu yöntemde darlık, hasta uyutulmadan, koruma filtresi eşliğinde tedavi edilir. Yaklaşık 30 ila 40 dakika süren işlemde darlık stent ve balon ile açılır. Hastalar 1 gün hastanede yatırıldıktan sonra taburcu edilir. Hastalar, tedavi yapılsa bile kan sulandırıcı ilaç kullanmaya devam etmeliler ve belli aralıklarla takibe gelmelidir."

Kaynak: AA