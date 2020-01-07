"Unutanları Unutmuyoruz" konseri

07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:23

Alzheimer hasta ve yakınlarının bir araya geldiği konserde, Alzheimer hastalarının hayatı müzikle anlatıldı.

Hastalık ile ilgili yaşanan zorluklar tiyatro oyuncuları tarafından sahnede canlandırıldı.

"Unutanları Unutmuyoruz" diyerek söze başlayan İzmir Alzheimer Derneği Başkanı Belgin Karavaş, "1999 yılında başlayan yolculuğumuzun 20. yılı anısına Şiirin Musikiye Aşkı Topluluğu ile bir Alzheimer hastasının hayatının müzikle anlatılacağı 'Şarkılar Seni Söyler' gösterisini organize etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı konserde bizden desteklerini esirgemeyen başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm emeği geçen dostlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

İBB Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Begüm Ertaş İncekara eşliğinde verilen konser izleyenlerin beğenisini topladı. Gecenin sonunda Alzheimer Derneğine emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: Bültenler