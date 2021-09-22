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'Unutanlar' için sahne aldılar

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

'Unutanlar' için sahne aldılar Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen Alzheimer Farkındalık Günü'nde "Unutanlar için söyle" adlı video klibin gösterimi ile "Unutsalar da unutulmayacaklar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

DENİZLİ (İHA) - 'Unutanlar' için sahne aldılar

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen Alzheimer Farkındalık Günü'nde "Unutanlar için söyle" adlı video klibin gösterimi ile "Unutsalar da unutulmayacaklar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliğinde 21 Eylül Alzheimer Farkındalık Günü düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hülya Eryılmaz ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Eryılmaz, Alzheimer'in henüz tedavisi olmayan ve sinsice ilerleyen bir unutkanlık hastalığı olduğunu belirterek, "Unutmaktan korkma sakın, hastalıktan korkma sakın' diyerek farkında olmanın, kabullenmenin ve önlem almanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Güngör ise, Alzheimer'in tedavisi bulunmayan bir hastalık olduğunu kaydederek, "Maalesef öncelikle büyüklerimizde gördüğümüz ama tıbbi açıdan da elimizden gelen bir şeyin olmadığı, insanlık olarak içimizin eridiği bir hastalık" dedi.

"Toplumsal farkındalığı artırmaya çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Değirmenci de Büyükşehir ve Kent Konseyi olarak Denizli'de yaşayan tüm vatandaşların hayat kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Bu anlamda Alzheimer Derneği ile de birçok işbirliği yaptıklarını vurgulayan Değirmenci, "Dünyadaki ortalama hayat süresinin artması, yaşam kalitesinin artması ve insan ömrünün uzaması ile hayatımızda daha fazla yer edinen bir hastalık Alzheimer. Ama bunu erken tedavi, erken tanı ile biraz geciktirme, belki alınabilecek tedbirleri artırma, tedbirlere erişimi kolaylaştırmak gibi toplumsal farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bu hastalığa yakalanmış büyüklerimiz var" dedi.

'Unutanlar' için sahne aldılar

'Unutanlar' için sahne aldılar

'Unutanlar' için sahne aldılar

'Unutanlar' için sahne aldılar
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
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