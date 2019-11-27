Unutamadığı ilkokul anısı hayatını değiştirdi

27.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26

Yaklaşık 11 yıl önce eğitim gördüğü ilkokulda herkese ayakkabı dağıtılmasına rağmen kendisine ayakkabı verilmeyen Seda Güler, unutamadığı olay nedeniyle azmederek tüm öğrencilere hediye dağıtmaya başladı. Seda Güler ve kendisi gibi üniversitede okuyan 7 arkadaşı, hazırladıkları sosyal proje kapsamında Muş, Elazığ, Diyarbakır, Van ve Gaziantep'te toplam bin 800 öğrenciye hediyeler ulaştırdı.



İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıfta okuyan Seda Güler'in yaklaşık 11 yıl önce yaşadığı bir olay üzerine hayatı değişti. Muş kırsalındaki bir ilkokulun 4. sınıfında eğitim gördüğü dönemde okullarına gelen üniversiteli abla ve ağabeylerini görünce çok heyecanlanan Seda Güler'in heyecanı, dağıtılan hediyelerle daha da katlandı. Maddi durumu iyi olduğu için sınıfta bir tek kendisine hediye verilmeyen Seda Güler'in heyecanı hüzne dönüştü. Çok üzülen Güler, hem sınıfta hem de eve gidince göz yaşlarını tutamadı.



Akşam neden ağladığını soran babasına durumu anlatan Seda Güler babasının aldığı hediye ile avunurken hem üniversiteyi kazanmak hem de hiçbir öğrenciyi ayırt etmemek için kendisine söz verdi. Azmedip önce 2 yıllık optisyenlik bölümünü kazanan Seda Güler, iki yıllık eğitimini tamamlayarak yeniden sınavlara hazırlanarak bu kez ise mimarlık bölümünü kazandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seda Güler, kendisine verdiği ikinci sözü tutmak için de harekete geçti.



Seda Güler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendisi gibi üniversitede okuyan 7 kız arkadaşıyla birlikte köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri için harekete geçti. Hiçbir öğrenciyi ayırt etmeden yardımları öğrencilere ulaştırmayı planlayan Güler ve arkadaşları, kendi imkanları ve çevresinin de desteği ile temin ettiği eşyalarla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Güler, Muş, Elazığ, Diyarbakır ve Van'daki öğrencilerin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Korucak İlköğretim Okulundaki öğrencileri sevindirdi. Seda Güler ve arkadaşları, öğrencilere tek tek istedikleri hediyeleri dağıttı.



"Gönüllerdeki tebessümleri görmeye geldik"



Yaklaşık 8 yıldır İstanbul'da yaşayan Seda Güler, 11 yıl önce Muş'ta yaşadığı olayı anlatarak, "Muş'ta yaşıyordum. İlkokulu okurken, okuduğum okula İstanbul'daki bir üniversiteden ablalarımız ve abilerimiz gelmiş, ihtiyaç sahibi olanlara ayakkabı dağıtmıştı. Sınıftaki herkese ayakkabı dağıtıldı, bizim durumumuz iyiydi. Bize vermediler. Ağladım babam ne olduğunu sordu. Ben de sınıfta herkese bir şeyler verdiler bana vermediler deyince babam güldü ve bana hediye aldı. Bunu hiç unutmam. O zaman kendime söz verdim. Üniversiteli olma ve gideceğimiz okullardaki her öğrenciye hediye vermek için söz verdim. Üniversiteli olduk çok şükür, sınıftaki herkese hediye getiriyoruz. Bu hediyeler çocukların istediği hediyeler oluyor. Biz de bu şekilde ihtiyaçları karşılıyoruz. İstanbul'dan Nizip'e çocukların gönüllerindeki tebessümü görmeye geldik" dedi.



Bin 800 öğrenciye hediye dağıttılar



Bugüne kadar bin 800 öğrencinin ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Güler, "Arkadaşlarımızla beraber Bir Damla Mutluluk adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara destek kampanyası başlattık. Kendi çevremizden topladığımız ayakkabıları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Projenin amacı çocukların ihtiyacını karşılamak ve yüzünde tebessüm görebilmektir. Muş, Elazığ, Diyarbakır ve Van ve Gaziantep'te bin 800 çocuğun ihtiyacını hiç bir kurumun desteği olmadan tamamladık" diye konuştu.



Güler ve arkadaşları, imkanları ölçüsünde öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini de kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA