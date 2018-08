Ununu eledi, 'eleğini' asmadı...75 yaşındaki Kemal Erdolu yarım asrı geçen bir süredir elek üretiyor

Kentte elek üretimi yapan tek kişi olan Erdolu, mesleğini kaybetmemek için teknolojiye direniyor

MARDİN - Mardinli 75 yaşındaki Kemal Erdolu, babasından kalan elekçilik mesleğini teknolojiye inat sürdürmeye devam ediyor. Yarım asrı geçen bir zamandan beri elek üretimi yapan Erdolu, kentte mesleğin son temsilcisi konumunda olmasına rağmen ilk günkü aşkla iş yerini açmaya devam ediyor.

Mardinli Erdolu, henüz 7 yaşındayken babası ile birlikte elek dükkanına gelmeye başladı. Babasının yanında yaptığı işleri gözlemleyen Erdolu, babasından mesleği kendisine öğretmesini istedi. Bir süre sadece heves ettiği için dükkana gelen Erdolu için elek yapmak işe dönüştü. 20 yaşında artık bir usta olan Erdolu, aradan geçen 55 yıla rağmen ilk günkü gibi iş yerini açıp tezgahının başına geçerek elek üretmeye devam ediyor. Revaklı Çarşı'da yarım asrı geçen bir süredir iş yeri açık olan Erdolu, teknolojik gelişmelere inat üretim yapmayı sürdürüyor. İlk zamanlarda yanlarında çalışan 12 kişi ile günde 550 adet elek üreten Erdolu, tek başına kaldığı iş yerinde en fazla 5 adet ürettiği elekleri satıp evinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Teknoloji gelişti, elekçilik geriledi

Mesleğinin kentteki son temsilcisi olan Kemal Erdolu, 55 yılı bulan meslek hayatını anlattı. 75 yaşında olmasına rağmen hala her sabah iş yerini büyük bir istekle açtığını belirten Erdolu, mesleğinin teknolojik gelişmeler karşısında geride kaldığını söyledi. Geçmiş yıllarda yanında 12 kişiye kadar çırağın bulunduğunu kaydeden Erdolu, şimdilerde ise çırak bulamadıklarını, muhtemelen mesleğinin kendisi ile birlikte yok olacağını dile getirdi. Un, buğday, pirinç, çimento, nohut için ayrı ayrı eleklerin kullanıldığını aktaran Erdolu, eskiden 550'ye yakın elek ürettiklerini şimdilerde ise bazı zamanlarda 10'a yakın elek ürettiğini vurguladı. Mesleğinin ilk yıllarında kamyonlar dolusu elek ürettiklerine dikkat çeken Erdolu, şimdilerde ise mesleğin devam etmesi için dükkanını açık tuttuğunu sözlerine ekledi.

"Alın terim ile 6 çocuğumu okuttum"

55 yıllık elekçilik mesleğinde 6 çocuğuna bakıp evini geçindirdiğini ifade eden Erdolu, "Elek yaparak 6 çocuk okuttum, 68 senedir bu işin içindeyim. Bu sene belki elekçilik mesleğini bırakırım diye düşünüyorum. Köyden gelen vatandaşlar bizim müşterimiz. Teknoloji bu kadar gelişmeden önce yanımızda 12 kişi çalıştırırdık talebe yetişmek için. Buğdayı elerlerdi, satmak için değirmenler vardı, ama şu an hiçbiri kalmadı. Bu nedenle de eleğe gerek kalmadı. Buğdayın yenilmesi için elekten geçirilmesi gerekiyor. Büyüklerimiz eskiden sabahtan akşama kadar bu işi yapardı, insanlar da artık iş yapmak istemiyor. Her şeyin hazırı çıktığı için bunlara gerek kalmadı" dedi.

"Doktorlar elek yapmayı öğrenmek için yanıma gelirdi"

Eskiden doktorların, albayların elek yapmayı öğrenmek için yanına geldiğini bildiren Erdolu, şöyle devam etti:

"Bende çalışan albaylar, doktorlar, mühendisler vardı. Yanımda sabit dört kalfa vardı ve öğrenciler tatillerde yanıma gelip burada çalışırlardı. Teknoloji işi bitirdikten sonra ben de kendi malımı satamayınca kimseyi de çalıştıramadım. Artık bu işin bittiğini görüyorum ama her gün gelip iş yerimi açıyorum. Şu an Gaziantep'te her dükkanda 5-6 işçi çalışıyor. Diyarbakır'a da Antep'ten elek geliyor."