Ünü Ülkeyi Aştı, Kargo Engeline Takıldı

Sivas'ın dünyaca ünlü el yapımı geleneksel bıçağı dünyanın çeşitli ülkelerinde rağbet görürken kargo şirketleri tarafından bıçakların taşınması yasak aletler sınıfında yer alması ve kargoya alınmamaları üreticileri sıkıntıya sokuyor.

Sivas'ta bıçak ustalarının el işçiliğiyle 76 ayrı işlemin ardından boynuz ve çelik kullanılarak ürettikleri dünyaca ünlü Sivas bıçağı, yurt dışına gönderilirken kargo şirketleri tarafında bıçağın taşınması yasak aletler sınıfında yer almaları, bıçak ustalarını zor duruma sokuyor. Taşınması yasak aletler sınıfında olan bıçaklar, dünyanın bir çok ülkesinden sipariş alırken kargo şirketlerinin bıçakları kargo sınıfına dahil etmemeleri Sivas bıçağının da yurt dışına gönderilmesine engel oluyor. Büyük sıkıntı yaşayan bıçak ustaları, ürettikleri el emeği göz nuru bıçaklarının gönderimindeki bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasını istiyor. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Sivas bıçakları ise dünyanın birçok bölgesinden yoğun talep alıyor.

Talepler yetiştirilemiyor

Bıçak ustası Mustafa Argut, talepleri yetiştiremediklerini ifade edip,"Eski düzen Sivas bıçaklarının üzerine biz yeni düzen modelize edilmiş bıçaklar üretmeye başladık. Bu arada taleplere yetişemez duruma geldik. El imalatı, işçiliği ağır. Normal bir bıçağın üretimi 10 günden 15 güne kadar çıkıyor. Yaklaşık 3 ay ile 6 ay arası siparişlere gün verdiğimiz var. Sipariş olarak 1 yıllık bekleyen bıçaklarım var. El yapımı bıçakların zamanı uzun. İmalat aşamaları çok yüksek." Şeklinde konuştu.

Alıcılar günlerce beklemek zorunda

Argut, siparişler için uzun vadeli süreler verdiklerimi söyleyerek, "Bir bıçağın imalat süresinde elden geçme süresi olarak 70-75'lere kadar çıkan işlem sıralaması var. Bunların hepsi de elde yapıldığı için imalat süremiz uzuyor. Uzadığı zamanda uzun vadeli sipariş süreleri veriyoruz. Şuan el yapımı bıçaklara talep çok yoğun olduğu gibi Sivas bıçaklarına da talep arttı. "dedi.

Kargolar silah olarak değerlendiriyor

Bıçak ustası Argut, bıçağı patlayıcı aletler sınıfına sokulduğunu ve kargoda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Şuan, özel harekatçılar olsun, jandarma özel harekatçılar olsun operasyonlara gittikleri için operasyonel bıçaklar istemeye başladılar. Artı askeri komando bıçaklarına girdik. Ben bıçakta sen 'sen hayal et ben onu yapayım' sloganım var benim. Müşterinin taleplerine göre biz yönelme yapıyoruz. Bu sene Kanada'ya, Avustralya'ya, Almanya'ya ve Arabistan'a gönderdim. Bizim sıkıntımız var. Kesici ve patlayıcı kargolar götürmüyor. Bıçağı patlayıcı aletler sınıfına sokmuşlar. Kargoyla götürme sıkıntı yaşıyoruz. Yani bıçağın kargoda ne problemi olur ben onu merak ediyorum. Kalitenin yükselmesi rağbeti arttırıyor." ifadelerini kullandı. - SİVAS