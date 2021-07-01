Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı
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Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Ekonomi

Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton Ünü ülke sınırlarını aşan ve lezzeti dünyaya yayılan Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton olarak açıklandı.

Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı

Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton

MALATYA - Ünü ülke sınırlarını aşan ve lezzeti dünyaya yayılan Malatya kuru kayısısında tahmini rekolte 86 bin 39 ton olarak açıklandı.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen ve yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı ağacının dikili olduğu Malatya'da ilkbaharda yaşanan ani hava değişimlerinin kayısıda rekolteyi düşürmesi bekleniyordu. Çiftçilerin ve esnafların heyecan ile beklediği kuru kayısı rekoltesi Malatya Valisi Aydın Baruş ve Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri tarafından valilik toplantı salonunda açıklandı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaş kayısı rekoltesinin tahmini 391 bin 88 ton, kuru kayısıda tahmini rekoltenin 86 bin 39 ton olarak tespit edildiğini söyledi.

Vali Baruş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Türkiye'nin kuru kayısı rekoltesinin 2021 yılında 94 bin 938 ton olarak tahmin edildiğini ifade ederek, "2021 yılı kayısı hasadının tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Malatya ekonomisi içerisinde kayısı üretiminin, kuru kayısı üretiminin rolü çok büyük. Çiftçilerimiz de üreticilerimiz de ve kayısı ticaretiyle uğraşan tacirlerimizde her yıl kayısı rekoltesi tahminini merakla bekliyorlar. Malatya olarak yaklaşık 4 milyon 254 bin 500 dekar tarım alanımız var. Bu tarım alanları içerisinde 858 bin 17 dekar alanda kayısı üretimi yapılıyor. Buda Malatya'nın toplam tarım alanlarının yüzde 20'sine tekabül ediyor. Malatya'da 2021 yılı tespitleri çerçevesinde yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı ağacı dikili olduğu, bu ağaçlardan 7 milyon 819 bin 720'sinin meyve veren durumda olduğu tarım müdürlüğümüzün verilerinde tespit edildi. 2021 yılı için kayısı rekoltesi tespit komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayısı rekoltesinin yaş kayısı olarak tahmini 391 bin 88 ton olarak belirlenmiş, yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 46 bin 931 ton olarak tahmin edilmekte olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 344 bin 158 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı da 86 bin 39 ton olarak tahmin edilmektedir. Diğer taraftan Malatya'mız yanında Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas ve Iğdır illerimizde de kuru kayısı üretimi yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Malatya'nın üretimiyle birlikte diğer illeri ile beraber değerlendiğinde Türkiye'nin kuru kayısı rekoltesinin 2020 yılında 104 bin 254 ton iken 2021 yılında yaklaşık yüzde 8.9 azalma göstererek 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sizlerle paylaştığım veriler yapılan teknik çalışmalar neticesinde elde edilmiştir" diye konuştu.

Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı
Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı
Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı
Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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Ünü ülke sınırlarını aşan kuru kayısıda tahmini rekolte açıklandı - Haberler Ekonomi
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