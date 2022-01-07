Ünsal "Soykırım ve Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını kaymakam Köroğlu'na hediye etti

Eğitimci, Gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan ve 1920 İrevan şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı romanını ve soykırımı görenlerin dilinden anlattığı "Soykırım" kitabını Aralık İlçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'na hediye etti.

Bir süre önce göreve başlayan Aralık İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'na kitabıyla ilgili bilgi veren yazar Serdar Ünsal, "Romanım gerçek yaşanmış bir hikayedir. Daha doğrusu baba annemin İrevan'dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesidir. İrevan'dan Aras Nehri'ne oradan İran'a İran'dan da Iğdır'a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsüdür. Babaannem İrevan'da evini, sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran'a kaçarken Ermeniler tarafından Aras Nehri'nde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının her alanda anlatan kitaplar yazıyorlar. Bu roman Ermeni yalanlarını çürütecek boyutta. Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmek için romanı okumalıdır. Kısacası okuyucu, "Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanında Vatana, İrevan'a hasret ölenlerin hikayesini, Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan'da yaptıkları vahşeti Aras Nehri'ni kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek, üzülecek. Soykırım kitabında da Ermeni vahşeti yaşayanların dilinden anlatılıyor" dedi.

Aralık İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ise, "Tebrik ederim bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız güzel bir olay, en kısa zamanda okuyacağım. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmaz. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Iğdır'da da bunu toplu mezarlarda görmek mümkün. Başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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