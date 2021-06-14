Ünsal: "Soykırım" kitabını Töremen'e hediye etti
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Ünsal: "Soykırım" kitabını Töremen'e hediye etti

Ünsal: 'Soykırım' kitabını Töremen'e hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal, Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde, 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı ve Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Iğdır Tapu Müdür Yardımcısı Metin Töremen'e hediye etti.

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal, Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde, 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı ve Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Iğdır Tapu Müdür Yardımcısı Metin Töremen'e hediye etti.

Yazar Serdar Ünsal kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi, "Ermenilerin yaptığı zulüm ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan ve Iğdır'da yaptıkları vahşeti, Aras Nehri'ni kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan, Hocalı, Şuşa, Erivan ve Karabağ'da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü, "Sözde Soykırım yalanını" anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar Türk düşmanı olduğunu Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan'a yaptığı son saldırılarda göz önündedir" dedi.

Serdar Ünsal, "Yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip,"Türkler bize soykırım yaptı" iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikayelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Tapu Müdür Yardımcısı Metin Töremen ise, "Çalışmalarınızı takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederim bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Benim dedelerimde Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır'da yaşayan nüfusun yüzde 80'ninin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu ve Azerbaycan'da 1992 yılında yine Azerbaycan ve Hocalı'da yaptıkları ortadadır. Ermeniler sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır'da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir, kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır'da Oba, Hakmehmet, Koçkıran ve Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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