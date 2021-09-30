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Ünsal, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısına kitap hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ünsal, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısına kitap hediye etti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı, Eğitimci, Gazeteci, Araştırmacı, Yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan, 1920 yılında bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarında kalan İrevan şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin...

IĞDIR (İHA) - Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı, Eğitimci, Gazeteci, Araştırmacı, Yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan, 1920 yılında bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarında kalan İrevan şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı romanını ve soykırımı görenlerin dilinden anlattığı "Soykırım" kitabını ve Türkiye-Azerbaycan masa bayrağını Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran'ı ziyaret ederek hediye etti.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran'a kitabıyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal, şunları söyledi: "Romanım gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan'dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan'dan Aras nehrine oradan İran'a, İran'dan Türkiye'ye Iğdır'a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Babaannem İrevan'da evini, sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran'a kaçarken Ermeniler tarafından Aras nehrinde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının her alanda anlatan kitaplar yazıyorlar. Bu roman Ermeni yalanlarını çürütecek boyutta. Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmek için romanı okumalıdır. Kısacası okuyucu, 'Yüreğim İrevan'da Kaldı' romanında Vatana, İrevan'a, hasret ölenlerin hikayesini,Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan' da yaptıkları vahşeti Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek,üzülecek, Soykırım kitabında da Ermeni vahşeti yaşayanların dilinden anlatılıyor" dedi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Tebrik ederim bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız güzel bir olay, en kısa zamanda okuyacağım. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmaz. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Iğdır'da da bunu toplu mezarlarda görmek mümkündür. Başarılar dilerim "dedi. - IĞDIR

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