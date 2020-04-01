Ünsal Group'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Ünsal Group'tan destek geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Ünsal Group'tan destek geldi.

Ankara'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ünsal Group, kampanyaya duyarsız kalmayarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılan koronavirüs bağış kampanyasına 50 bin TL bağışta bulunarak, katkı sağladı.

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'Olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve millet olarak dayanışmanın vakti olduğunu kaydeden Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, "Bu zor zamanda bütün imkanlarını seferber eden devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli dayanışma kampanyasında Ünsal Group olarak 'ben de varım' diyerek, imkanımız nispetinde bu süreçten etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak istedik. Bu sıkıntılı günleri dayanışma içerisinde, birbirimize ve devletimize yardım ederek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz" dedi.'DAYANIŞMA İLE BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ'

Millet-devlet dayanışması içerisinde bu zor günlerin en kısa zamanda geride bırakılacağına inandıklarını ifade eden Ünsal, "Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğimiz zaman nice zorlukların üstesinden geldiğimizi gördük. Bugün de aynı ruhla hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Allah'tan virüse yakalanan hastalarımıza şifa, vefat edenlere ise rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA