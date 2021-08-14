Ünsal, "Ermenistan provokasyonu Karabağ'ı gerdi"
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Ünsal, "Ermenistan provokasyonu Karabağ'ı gerdi"

Ünsal, 'Ermenistan provokasyonu Karabağ'ı gerdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Karabağ sınır hattında Kasım ayındaki ateşkesten bu yana en gerilimli gün yaşandığını, Ermenistan ordusunun provokasyonu ve ateşkesi bozmaları üzerine Azerbaycan birliklerinin ateşi sonucu 3 Ermeni asker öldüğünü, bu olanlardan Ermenilerin...

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Karabağ sınır hattında Kasım ayındaki ateşkesten bu yana en gerilimli gün yaşandığını, Ermenistan ordusunun provokasyonu ve ateşkesi bozmaları üzerine Azerbaycan birliklerinin ateşi sonucu 3 Ermeni asker öldüğünü, bu olanlardan Ermenilerin hala ders çıkarmayıp kirli oyunlarına devam ettiğini belirtti.

Ermeni birliklerinin Azerbaycan askerlerine taciz ateşi açmaya devam ettiğini belirten Ünsal, "Azerbaycan'ın ateşe ateşle karşılık vermesi sonucunda bu sefer Ermenistan tarafı, üç askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya'ın devreye girmesiyle ateşkes ilan edilmiştir. Ermenistan aklını başına almalı sınır ihlaline son vermelidir. Rusya'da Ermenistan'a sahip olmalıdır. Aksi takdirde Azerbaycan ordusu gereken dersi Ermenistan'a verecektir" dedi.

Ünsal, "En son Türkiye'nin garantörlüğünde olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesine yapılan taciz ateşi de göstermiştir ki Ermeniler rahat durmayacaktır. Provokasyonlara devam edecektir. Azerbaycan ordusu gereken cevabı Ermeninin anladığı dilden cevap verecektir" şeklinde konuştu.

Sınır müzakerelerinin sürdüğünü belirten Ünsal, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında devlet sınırının belirlenmesi için bahar aylarında yine Rusya girişimiyle üçlü çalışma grubu oluşturulmuştu. Moskova'nın elindeki Sovyet dönemi haritalarıyla GPS sistemi kullanılarak sınırın nihai şekli alması gerekiyordu. Ancak Ermenistan tarafı 30 yıldan bu yana sınır bölgesinde kurduğu köy ve kasabaları terk etmek niyetinde olmadığını saldırgan davranışlarıyla ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Ünsal, 'Ermenistan provokasyonu Karabağ'ı gerdi'
Ünsal, 'Ermenistan provokasyonu Karabağ'ı gerdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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