Ünsal'dan Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünsal'dan Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi

Ünsal'dan Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi verdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi verdi.

ğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, yaptığı konuşmada, "44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan savaşında, sosyal medya paylaşımlarınızdan, gazete yazılarınızdan, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sağladığınız için sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Seyfettin Ayakyay'da yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak da katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız 'Hocalı Faciası' ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. ve Türk devleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı'daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 5 ay önce yaptıkları katliamlar da ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor. Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız 'Yüreğim İrevan'da kaldı ve Soykırım' kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi bizleri gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Yardım kolilerinde çıkan notlar duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünsal'dan Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 23:13:54. #1.14#

title