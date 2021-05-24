Ünsal'dan Ekicioğlu'na cevap: "Şahsıma siyasi ömür biçen siyasi cenazeler gibi sizin de zemininiz anlaşıldığı üzere çok kaygan"
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Ünsal'dan Ekicioğlu'na cevap: "Şahsıma siyasi ömür biçen siyasi cenazeler gibi sizin de zemininiz anlaşıldığı üzere çok kaygan"

Ünsal'dan Ekicioğlu'na cevap: 'Şahsıma siyasi ömür biçen siyasi cenazeler gibi sizin de zemininiz anlaşıldığı üzere çok kaygan'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediye Selehattin Ekicioğlu'nun işten çıkarılan işçilerle ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediye Selehattin Ekicioğlu'nun işten çıkarılan işçilerle ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Ünsal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şahsıma siyasi ömür biçen siyasi cenazeler gibi sizin de zemininiz anlaşıldığı üzere çok kaygan. Ekicioğlu, klasik CHP zihniyeti ile sorularıma cevap vermek yerine hem topu taca attı hem de çelişkili cevaplar verdi. Sözleşmeli personeller ile ilgili durum mali yıl ile sınırlıdır ve söz konusu mali yıl için sözleşmeler yenilenmemiştir diye açıklama yaptınız. Bütçenin yapılıp yürürlüğe girmesinden başlayarak uygulandığı bir yıllık süreyi yani 1 Ocak dan başlayıp 31 Aralık tarihinde sona eren 12 aylık dönemi ifade eder. Belediye başkanlarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak teknik personelleri yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Belediye başkanı sözleşmeli olarak çalıştıracağı kişiyi seçebilir ve bağlı olduğu bakanlıkça onaylandığı sürece o kişi ile çalışabilir. Yani çalışacağı kadroya ilişkin şartları tutmayan biri kişinin sözleşmesine bakanlık onay vermez" - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ünsal'dan Ekicioğlu'na cevap: "Şahsıma siyasi ömür biçen siyasi cenazeler gibi sizin de zemininiz anlaşıldığı üzere çok kaygan" - Haberler
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